لبنان

ضغوطات على المجلس والحكومة قبل الدورة العادية

Lebanon 24
26-09-2021 | 17:53
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كتبت "اللواء": "من المتوقّع ان يخرج تكتل "لبنان القوي" بعد خلوة يعقدها لأيام، بمواقف يخشى ان تؤثر على العمل الحكومي، في ضوء اصراره على مشاريع تتعلق بالخطة المالية والاقتصادية التي اعدها رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، بما في ذلك رفع سقف سعر صرف الدولار في المصارف من 3900 ليرة لبنانية إلى رقم آخر، لم يتفق عليه بعد".
المصدر: اللواء
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