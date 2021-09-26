لبنان

شهيب لـ"الأنباء" الكويتية: إبقاء معابر التهريب مفتوحة يدمّر ما تبقّى من الاقتصاد

Lebanon 24
26-09-2021 | 18:00
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اعتبر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب ان "استباحة لبنان سياسيا واقتصاديا وإبقاء معابر التهريب مشرّعة الأبواب لإدخال المازوت الإيراني، يعد تدميراً ممنهجاً لما تبقى من اقتصاد، فإدخاله بطريقة غير شرعية ومن معابر غير شرعية ثم بيعه كذلك، فإنما يتم على حساب عائدات الدولة وماليتها العامة، مع الاخذ بالاعتبار ظروف وتوقيت ما يجري مع بداية التحضير للانتخابات النيابية، كما ان طرق توزيع المازوت وفي أماكن معينة يعطي الصورة الأوضح انه انتخابي بامتياز، علاوة على كونه على حساب مقومات الدولة ومؤسساتها وعناصر وجودها".
ورأى في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية أنه "في الوقت الذي تشق فيه الدولة طريق الاصلاح الاقتصادي والاداري والمالي ووقف الانهيارات المتلاحقة، من خلال تشكيل الحكومة الجديدة للتخفيف من وطأة الازمات المستفحلة على كاهل اللبنانيين ومعاناتهم اليومية على المستويات السياسية والمعيشية والحياتية والنقدية، ومحاولة وقف مسار جهنم الذي وصلنا اليه، يأتي المازوت "النظيف"  ليشكل سهما مؤلما لكل الآمال بانطلاقة إيجابية للعمل الحكومي الذي من عناوينه الاساسية، وقف التهريب صاحب الدور الابرز في انهيار العملة اللبنانية الى جانب الفساد المستشري في الادارة، ووصولا الى ترتيب وتحصين علاقات لبنان العربية والدولية".
المصدر: الانباء الكويتية
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