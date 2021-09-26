لبنان

هل ينقل شميطلي من الامانة العامة للخارجية؟

Lebanon 24
26-09-2021 | 23:16
A-
A+
Doc-P-868278-637683205415330788.jpg
Doc-P-868278-637683205415330788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


يتردد أن اتصالات ناشطة تجرى لصياغة تسوية تتعلّق بالأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، تقضي بالموافقة على طلبه المستعجل تشكيله وتعيينه سفيراً للبنان في عاصمة بارزة، بعدما أمضى سنوات الخدمة المطلوبة منه في الإدارة المركزية، حاله كحال عدد من السفراء، علماً بأنه يتولّى منصبه منذ 4 سنوات، تحوّل فيها الى عنصر سجالي بين مؤيد ومعارض لإدارته. وفيما يحرص وزير الخارجية عبد الله بو حبيب على أن تكون الخطوة في سياقها الطبيعي، من دون أن تبدو «قصاصاً» لشميطلي كما يرغب كثيرون، يدرس الظروف المناسبة لإصدار تشكيلات دبلوماسية تسمح بإعادة دبلوماسيين انتهت مدة خدمتهم في الخارج ونقل فريق الإدارة المركزية الى الخارج بعدما تأخر تعيينهم.(الاخبار)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2021-09-27
04:47 | 2021-09-27
04:45 | 2021-09-27
04:41 | 2021-09-27
04:36 | 2021-09-27
04:32 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website