هل ينقل شميطلي من الامانة العامة للخارجية؟

يتردد أن اتصالات ناشطة تجرى لصياغة تسوية تتعلّق بالأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، تقضي بالموافقة على طلبه المستعجل تشكيله وتعيينه سفيراً للبنان في عاصمة بارزة، بعدما أمضى سنوات الخدمة المطلوبة منه في الإدارة المركزية، حاله كحال عدد من السفراء، علماً بأنه يتولّى منصبه منذ 4 سنوات، تحوّل فيها الى عنصر سجالي بين مؤيد ومعارض لإدارته. وفيما يحرص وزير الخارجية عبد الله بو حبيب على أن تكون الخطوة في سياقها الطبيعي، من دون أن تبدو «قصاصاً» لشميطلي كما يرغب كثيرون، يدرس الظروف المناسبة لإصدار تشكيلات دبلوماسية تسمح بإعادة دبلوماسيين انتهت مدة خدمتهم في الخارج ونقل فريق الإدارة المركزية الى الخارج بعدما تأخر تعيينهم.(الاخبار)