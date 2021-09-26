"مناشدة للاهالي"....ماذا جرى في خراج بلدة فنيدق؟

أقدم مجهولون بقوة السلاح،على سلب عدد من الصيادين في خراج بلدة فنيدق قربَ قلعة عروبا،مبالغ مالية وهواتفهم الخلوية، كما سحبوا مادة البنزين من سياراتهم، وجرى إطلاق نار في الهواء أثناء فرارهم إلى جهة مجهولة.و ناشد الأهالي الأجهزة الأمنية بضرورة التدخل،وإغلاق الطريق ووضع حد لتلك السرقات التي تحدث في المنطقة.بالاضافة العمل على توقيف الفاعلين.