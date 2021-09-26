لبنان

"مناشدة للاهالي"....ماذا جرى في خراج بلدة فنيدق؟

Lebanon 24
26-09-2021 | 23:45
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أقدم مجهولون بقوة السلاح،على سلب عدد من الصيادين في خراج بلدة فنيدق قربَ قلعة عروبا،مبالغ مالية وهواتفهم الخلوية، كما سحبوا مادة البنزين من سياراتهم، وجرى إطلاق نار في الهواء أثناء فرارهم إلى جهة مجهولة. 

و ناشد الأهالي الأجهزة الأمنية بضرورة التدخل،وإغلاق الطريق ووضع حد لتلك السرقات التي تحدث في المنطقة.بالاضافة العمل على توقيف الفاعلين.
 
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