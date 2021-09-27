مَنْ هو الضيف الذي ينتظره لبنان هذا الاسبوع؟

من المقرر ان يزور لبنان هذا الاسبوع رئيس وزراء الاردن الدكتور بشر الخصاونة في رسالة دعم للبنان وللحكومة الجديدة.

الخصاونة الذي سيصل مساء الاربعاء الى بيروت سيلتقي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وكبار المسؤولين، وتستمر زيارته الى يوم الخميس.

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني اكد في اتصال تهنئة اجراه بالرئيس ميقاتي قبل ايام أنه "سيكثف مساعيه مع قادة العالم لدعم لبنان الذي يواجه وضعاً إنسانياً واقتصادياً حرجاً، ويتطلب ذلك استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ". وشدّد "على دعم لبنان في هذه الظروف الصعبة" متمنياً للرئيس ميقاتي التوفيق في مهمته.