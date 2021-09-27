لبنان

التغذية الكهربائية لن تتحسن قريبا وهذه هي الاسباب الخمسة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-09-2021 | 02:15
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قال مصدر فني بارز في شركة كهرباء لبنان أنه بالرغم من بداية العمل من قِبل الحكومة الجديدة على تحسين وضع التغذية الكهربائية من خلال رفع إنتاجية المعامل ، إلا أن وضع  التغذية  لن يتحسن بطريقةٍ سريعة لعدة أسباب رئيسية أبرزها :

- التأخر في وصول شحنات الفيول العراقي وذلك لأسبابٍ لوجستية .

- إنعدام الصيانة للمعامل والشبكات منذ حوالى تسعة أشهر .

- التأخر الكبير في الجباية الذي يصل في  بعض المناطق الى سنتين منصرمتين، بالرغم من أن المؤسسة بحاجة لكل فلسٍ في هذه المرحلة .

- التعدي الدائم على محطات التحويل من قِبل الخارجين عن القانون في عددٍ من المناطق ، وهذا ما يسبب تفاوتاً كبيراً وعدم  توازن ومساواة في التغذية بين المناطق والأقضية .

- ظاهرة التعدي على الشبكات وقطع الكابلات  لبيعها في سوق الخرضة كون أسعارها مرتفعة في هذه الأيام .

لكل هذه الأسباب، يضيف المصدر، لن تستقيم التغذية قريباً إلا إذا إستطاعت وزارة الطاقة ومن خلفها القوى الأمنية إنهاء هذه الظواهر وحل المشكلات الانفة الذكر.

المصدر: لبنان 24

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