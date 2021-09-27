التغذية الكهربائية لن تتحسن قريبا وهذه هي الاسباب الخمسة

قال مصدر فني بارز في شركة كهرباء لبنان أنه بالرغم من بداية العمل من قِبل الحكومة الجديدة على تحسين وضع التغذية الكهربائية من خلال رفع إنتاجية المعامل ، إلا أن وضع التغذية لن يتحسن بطريقةٍ سريعة لعدة أسباب رئيسية أبرزها :

- التأخر في وصول شحنات الفيول العراقي وذلك لأسبابٍ لوجستية .

- إنعدام الصيانة للمعامل والشبكات منذ حوالى تسعة أشهر .

- التأخر الكبير في الجباية الذي يصل في بعض المناطق الى سنتين منصرمتين، بالرغم من أن المؤسسة بحاجة لكل فلسٍ في هذه المرحلة .

- التعدي الدائم على محطات التحويل من قِبل الخارجين عن القانون في عددٍ من المناطق ، وهذا ما يسبب تفاوتاً كبيراً وعدم توازن ومساواة في التغذية بين المناطق والأقضية .

- ظاهرة التعدي على الشبكات وقطع الكابلات لبيعها في سوق الخرضة كون أسعارها مرتفعة في هذه الأيام .

لكل هذه الأسباب، يضيف المصدر، لن تستقيم التغذية قريباً إلا إذا إستطاعت وزارة الطاقة ومن خلفها القوى الأمنية إنهاء هذه الظواهر وحل المشكلات الانفة الذكر.