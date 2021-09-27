عبدالله: المطلوب خطة طوارئ للنقل العام

غرّد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "مطلوب خطة طوارئ للنقل العام، تكون موضوعية وقابلة للتنفيذ، تعويضا عن الغلاء الفاحش للمحروقات، وتسهيلا لعمل موظفي القطاعين العام والخاص. لقد اطلعت على إحدى خطط مديرية النقل في وزارة الأشغال العامة، وهي تحاكي الأوضاع الراهنة ومتطلباتها. فلتسارع الحكومة لمناقشتها وأقرارها وتنفيذها".

مطلوب خطة طوارئ للنقل العام ،تكون موضوعية وقابلة للتنفيذ،تعويضا عن الغلاء الفاحش للمحروقات،وتسهيلا لعمل موظفي القطاعين العام والخاص.

لقد اطلعت على إحدى خطط مديرية النقل في وزارة الأشغال العامة، وهي تحاكي الأوضاع الراهنة ومتطلباتها.

فلتسارع الحكومة لمناقشتها وأقرارها وتنفيذها.. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 27, 2021