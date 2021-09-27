قانون الانتخابات مشاورات بين الاحزاب بعيدا عن الاعلام

تدور مشاورات جدية بين غالبية الاحزاب اللبنانية من اجل بحث مسألة قانون الانتخاب الجديد وتعديلاته، في تحرك بعيد نسبيا عن الاعلام، تناقش خلاله كل التفاصيل التقنية والدستورية.

واشارت مصادر مطلعة الى ان النقاش يتناول اضافة الى مسألة "نواب الاغتراب"، اصل اقتراع المغتربين .كذلك تتم مناقشة تفاصيل مالية وتقنية مرتبطة بالانتخابات في الخارج في ظل اختلاف في وجهات النظر.

واعتبرت المصادر ان القوى السياسية تبحث عن مصلحتها المباشرة وتحاول الوصول عبر ممثليها في هذه الاجتماعات الى تحسينات في القانون تصب لصالحها في صناديق الاقتراع.