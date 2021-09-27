"تأمين الأساسيات ومقوّمات الصمود"... نائب يتحدّث عن "أولويات الحكومة"

أشار النائب نقولا نحاس، إلى أن "الأولويات هي ما ذكرته الحكومة في بيانها الوزاري وأبرزها وجع الناس والدعم الاجتماعي للمواطنين بدل دعم السلع إضافة إلى المعالجات الاقتصادية والاتفاق مع صندوق النقد".وفي حديث لـ "صوت كل لبنان 93.3", أضاف: "من الأولويات أيضاً تأمين الأساسيات ولا سيما الكهرباء ومقوّمات الصمود وبعض المشاريع الأخرى التي كانت ضمن مؤتمر سيدر".ولفت نحاس, إلى أن "الإصلاحات هي المؤشر الأساسي لعملية النهوض ولتباشر الحكومة العمل بعيداً عن دخول الشياطين في التفاصيل فإذا وضعنا الأولويات على سلّم واقعي تختفي الشياطين".