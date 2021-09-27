ليس بإنخفاض الدولار وحده تنخفض الاسعار وجمعية حماية المستهلك تحذر

يعيش اللبنانيون هذه الايام في اوضاع اقتصادية واجتماعية خانقة، ويتحملون شظف العيش نتيجة غياب سياسة اقتصادية واضحة لمواجهة الاحتكار وتنظيم عمل الاسواق في كافة القطاعات.هم توقعوا انخفاضا في الاسعار مع انخفاض سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. البطاقة التمويلية التي تطلعوا اليها كحل مؤقت للأوضاع المعيشية الصعبة، لم تبصر النور بعد.

وهناك من يتحدث ان الطبقة السياسية تسعى إلى تحويلها إلى مادة للإستثمار في حملاتها في الانتخابات. كل هذه الهواجس والاسئلة حملناها للدكتورة ندى نعمة نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك"، التي رأت" ان سياسة رفع الدعم لم تأت الا بنتائج كارثية على المستهلك.

فهي لم تؤد إلى الا إلى خلق سوق سوادء مخيفة وجشعة، كما ان رفع الدعم لم ينتظر القرار الرسمي لصدوره، فالمواطن ، ومنذ ان بدأت العملة الوطنية بالانهيار ، وهو يشتري حاجاته على سعر صرف السوق السوداء.ما اعطى فرصة كبيرة للتجار لجني ارباح اضافية كبيرة وغير مشروعة على حساب المستهلك.

اضافت في حديث مع " لبنان 24" ان انخفاض سعر الصرف في الاسبوعين الاخيرين "لم يؤد إلى انخفاض في الاسعار. فالتاجر اصلا كان يحتسب تسعيرته على سقوف عالية ولا يزال، واذا كانت الاسعار قد انخفضت فهي انخفضت بنسبة ضئيلة جدا، مما يعني انه لم يتغير شيئ بالنسبة للمواطنين، وخاصة اصحاب الدخل المحدود واكثريتهم الساحقة من العاملين في القطاع العام والسلك العسكري.فالاسعار لا تزال مرتفعة في حين انه كان يجب ان يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى انخفاض الاسعار بنسبة 30% على الاقل".