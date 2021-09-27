"كفانا مزايدة"... تذكير من جنبلاط لـ"اهل ما يسمى بالممانعة"!

لا ينطقون الا بالتهديد والوعيد.يا اهل ما يسمى بالممانعة ،اذكركم بان قبل ان تحضر جحافلكم كان الحزب الاشتراكي ولاحقا الحركة الوطنية يواجه اسرائيل .فكفانا مزايدة .لكن نؤمن بلبنان المتنوع الذي تريدون الغاءه ،لبنان العربي ،لبنان الرسالة الذي تريدون الغائه لبنان الحر غير المصادر pic.twitter.com/6nRBeA1enq
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 27, 2021
لا ينطقون الا بالتهديد والوعيد.يا اهل ما يسمى بالممانعة ،اذكركم بان قبل ان تحضر جحافلكم كان الحزب الاشتراكي ولاحقا الحركة الوطنية يواجه اسرائيل .فكفانا مزايدة .لكن نؤمن بلبنان المتنوع الذي تريدون الغاءه ،لبنان العربي ،لبنان الرسالة الذي تريدون الغائه لبنان الحر غير المصادر pic.twitter.com/6nRBeA1enq