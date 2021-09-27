"كفانا مزايدة"... تذكير من جنبلاط لـ"اهل ما يسمى بالممانعة"!

غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد حنبلاط على حسابه عبر "تويتر"، كاتباًَ: "لا ينطقون الا بالتهديد والوعيد. يا اهل ما يسمى بالممانعة، اذكركم بأن قبل ان تحضر جحافلكم كان الحزب الاشتراكي ولاحقا الحركة الوطنية يواجه اسرائيل. فكفانا مزايدة. لكن نؤمن بلبنان المتنوع الذي تريدون الغاءه ،لبنان العربي ،لبنان الرسالة الذي تريدون إلغائه لبنان الحر غير المصادر".

لا ينطقون الا بالتهديد والوعيد.يا اهل ما يسمى بالممانعة ،اذكركم بان قبل ان تحضر جحافلكم كان الحزب الاشتراكي ولاحقا الحركة الوطنية يواجه اسرائيل .فكفانا مزايدة .لكن نؤمن بلبنان المتنوع الذي تريدون الغاءه ،لبنان العربي ،لبنان الرسالة الذي تريدون الغائه لبنان الحر غير المصادر pic.twitter.com/6nRBeA1enq — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 27, 2021