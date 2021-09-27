لبنان

ميقاتي يُطلع عون على نتائج زيارة فرنسا.. ومباحثات بشأن المفاوضات مع صندوق النقد

Lebanon 24
27-09-2021 | 02:13
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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا، صباح اليوم الإثنين، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون.
 
وخلال اجتماعٍ لهما، أطلع ميقاتي رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى باريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
 
وبعد ذلك، ترأس عون بحضور ميقاتي ونائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام، اجتماعاً خُصّص لاستكمال البحث في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحضير الملفات اللازمة لذلك.
 
 
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