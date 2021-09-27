ميقاتي يُطلع عون على نتائج زيارة فرنسا.. ومباحثات بشأن المفاوضات مع صندوق النقد

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا، صباح اليوم الإثنين، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون.

وخلال اجتماعٍ لهما، أطلع ميقاتي رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى باريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.