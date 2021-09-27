في بلدة جنوبيّة.. عملية نموذجية لتعبئة البنزين





واعتبر شعيب أن "العملية نموذج راق يحتذى في دقة التنظيم وفي حاجة المواطنين وعطشهم إلى النظام الذي تجلى بصفر مشاكل وصفر طوابير إذلال". نظمت بلدية الشرقية بالتعاون مع لجنة المنصة وفاعليات البلدة وشعبتي "حزب الله" وحركة "أمل"، عملية نموذجية لتعبئة البنزين للسيارات على إحدى المحطات، وفق استمارات رقمية شملت كل سيارات البلدة والمواطنين المتزوجين من بناتها أينما كانوا، من خلال تسليم بونات مدفوعة مسبقا في مركز البلدية والتعبئة مباشرة ضمن وقت محدد لكل رقم، الأمر الذي عكس نجاحاً كبيراً من خلال تسجيل "صفر" طابور سيارات، وتم تشكيل فريق تقدمه رئيس البلدية على سامي شعيب وأعضاء المجلس البلدي وفاعليات من البلدة لمواكبة عملية التعبئة على المحطة لتلافي اي إشكال.واعتبر شعيب أن "العملية نموذج راق يحتذى في دقة التنظيم وفي حاجة المواطنين وعطشهم إلى النظام الذي تجلى بصفر مشاكل وصفر طوابير إذلال".

وشكر "الأهالي الذين عانوا الكثير في تأمين هذه المادة الحيوية بسبب شحها وكثرة التهافت والاشكالات"، كذلك شكر "القيمين على المحطة الذين سارعوا إلى بذل جهد في تأمين البنزين والتعاون الذي ابدوه ووضعوا كل إمكانياتهم بتصرف البلدية من أجل إنجاح العملية، والفاعليات الذين كانوا على الأرض وفي مركز اللجنة في البلدية".