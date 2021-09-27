ميقاتي استقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي في مكتبه في السراي الكبير، وعرض معها الاوضاع في لبنان والسبل الآيلة لدعم الشعب اللبناني في هذه المرحلة.