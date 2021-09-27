لبنان

ميقاتي استقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان

Lebanon 24
27-09-2021 | 03:05
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي في مكتبه في السراي الكبير، وعرض معها الاوضاع في لبنان والسبل الآيلة لدعم الشعب اللبناني في هذه المرحلة.
 
 
 
 
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