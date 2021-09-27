جلسة التحقيق قائمة الجمعة

تبلغ ‏فريق الدفاع عن مدير عام الجمارك السابق بدري ضاهر ان الجلسة قائمة يوم الجمعة وأن القاضي طارق بيطار لم يتبلغ حتى الساعة دعوى الرد، بحسب "mtv".