لبنان

جلسة التحقيق قائمة الجمعة

Lebanon 24
27-09-2021 | 03:11
A-
A+
Doc-P-868368-637683345886459568.jpg
Doc-P-868368-637683345886459568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبلغ ‏فريق الدفاع عن مدير عام الجمارك السابق بدري ضاهر ان الجلسة قائمة يوم الجمعة وأن القاضي طارق بيطار لم يتبلغ حتى الساعة دعوى الرد، بحسب "mtv".
مواضيع ذات صلة
فريق الدفاع عن ضاهر تبلغ ان الجلسة قائمة يوم الجمعة وبحسب المعلومات فان القاضي بيطار لم يتبلغ حتى الساعة دعوى الرد (MTV)
lebanon 24
27/09/2021 15:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات الـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري طلب من القاضي طارق البيطار رد الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل الدفاع عن العميد كميل ضاهر الذي حدد له البيطار جلسة استجواب الاربعاء ٨ ايلول
lebanon 24
27/09/2021 15:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ضاهر وقهوجي لن يمثلا امام القاضي بيطار.. وارجاء الجلسة
lebanon 24
27/09/2021 15:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بيطار يصدر مذكرة توقيف لفنيانوس… وتلميحات بمثلها للنواب بعد جلسة الثقة
lebanon 24
27/09/2021 15:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24

ضاهر

بيطار

جلسة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:58 | 2021-09-27
06:50 | 2021-09-27
05:51 | 2021-09-27
08:46 | 2021-09-27
08:44 | 2021-09-27
08:42 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website