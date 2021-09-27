لبنان

يستحصل على مبالغ مالية بطرق احتيالية... هل وقعتن ضحية أعماله؟

Lebanon 24
27-09-2021 | 03:19
A-
A+
Doc-P-868369-637683350303721193.jpg
Doc-P-868369-637683350303721193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

بنتيجة تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية بشكوى مقدمة من احدى المواطنات ضد أشخاص، بجرم نصب واحتيال وانتحال صفة.
 
صرّحت المدّعية أنها شاهدت -منذ قرابة سنة- إعلانًا حول قيام أحد الأجهزة الأمنية بتوزيع مساعدات على المواطنين، وذلك عبر احدى صفحات تطبيق "FACEBOOK" يستخدمها شخص تحت اسم: "MAZEN MIKATI"، فأضافت تعليقاً (COMMENT) على المنشور لتسأل من خلاله عن كيفية توزيع المساعدات، عندها تواصل معها مستخدم الحساب عبر تطبيق "messenger" وطلب منها تزويده برقم هاتفها لكي يتواصل معها ويزوّدها بالمعلومات، وأعطاها رقم هاتف أجنبي، منتحلاً صفة رجل أمن يمتلك حصانة دبلوماسية، وأنّه لا يمكنه استخدام رقم هاتف لبناني كونه يقوم بعدّة مهمات رسمية من خلال تأدية عمله، وأوهمها بأنه لبناني الأصل ومقيم في بريطانيا ولديه أعمال في دبي ومهمات عسكرية في روسيا. وبعد فترة زمنية قصيرة، التقى بها ووعدها بأنه سيتقدم للارتباط بها، وطلب منها مرارًا وتكرارًا -مستعينًا بمجموعة من الحجج الواهية- إعطائه مبالغ مالية كانت قد اقترضتها تُقَدَّر بحوالى /3850/ دولارًا أميركيًّا و/63،500،000/ ليرة لبنانية.


 
بتاريخ 23-9-2021، وبعد التحريات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنوا من توقيف مشغّل الحساب: أ. ع. ر. (من مواليد عام 1987، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة انتحاله صفة أمنية، وأنه يقوم بعرض إعلان وهمي لكي يتواصل معه أكبر قدر ممكن من النساء، ومن ثم يقدم لهن وعودًا كاذبة بالزواج بحيث ومن خلال علاقته بهن يوهمهن بأنه قد صادفته عدّة عقبات مالية، طالباً منهن مساعدته في تأمين الأموال اللازمة لحلّ أزمته، على أن يعيدها لاحقاً. كما اعترف أنه يستخدم حساباً باسم مازن ميقاتي، وعدّة حسابات إلكترونية أخرى بأسماء وهمية منتحلاً صفات قضائية ودبلوماسية وأمنية، وذلك ليؤكّد لضحاياه صحّة كلامه، وليتمكّن بالتالي من الاستحصال على مراده، وأنه يستعين بأشخاص آخرين وبزوجته المدعوة (ب. ط.) لاستلام الأموال من الضحايا، من دون معرفتهم بإقدامه على الاحتيال.

ضُبط في منزله مسدس حربي، مبلغ مالي قدره /20،400،000/ ليرة لبنانية، والسيارة المستعملة في عملياته الاحتيالية.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلّة بولفار كميل شمعون، أو الاتّصال على الرقم 293293-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:58 | 2021-09-27
06:50 | 2021-09-27
05:51 | 2021-09-27
08:46 | 2021-09-27
08:44 | 2021-09-27
08:42 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website