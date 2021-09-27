الطبيب "بحسون" ضحية انفجار مولد الكهرباء

توفي اليوم إبن مدينة صور الدكتور "أحمد علي بحسون" متاثرا باصاباته، اثر انفجار مولِّد كهربائي كان يزوده بمادة البنزين في عيادته بالقرب من تمثال ساحة التحرير في مدينة صور منذ أسبوعين ، إضافة لإصابة الدكتورة "فدوى ابو عيد" بحروق أيضاً ، ما استدعى نقلهم من أحد مستشفيات صور إلى مستشفى الجعيتاوي في بيروت للمعالجة.