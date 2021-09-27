جرائم ضد الانسانية.. بلدية القبيات تحذر من استخدام هذه المادة!

حذرت بلدية القبيات في بيان، من "بيع واستخدام مادة السم"لانيت"، لأعمال تسميم وقتل الحيوانات الأليفة او البرية، تحت طائلة الملاحقة القانونية .واكدت انها "تصنف هذه الأعمال جرائم ضد الانسانية، ويعاقب عليها القانون بالسجن وبغرامة مالية.ووجهت "التقدير لجميع المواطنين والناشطين والجمعيات التي تعنى بموضوع الرفق بالحيوان والبيئة.