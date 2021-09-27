لبنان

"اليوم الخامس اون لاين"... وزير التربية يكشف عدد ايام التعليم الحضوري في الاسبوع

Lebanon 24
27-09-2021 | 04:02
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اعلن وزير التربية عباس الحلبي ان "التعليم الحضوري في المدارس سيكون لأربعة أيام واليوم الخامس "أونلاين" وإذا اضطررنا إلى تعديل القرار ندرسه في حينه".

وشدد في حديث لـ"الجديد"، على انه "لا يجوز تحميل مسؤولية الأزمة لطلاب التعليم الرسمي ونحن نحاول كوزارة تأمين العناصر اللازمة لإنجاح العام الدراسي".

ولفت الى ان "حال الخزينة قد لا تسمح بتعديلات بالرواتب لكن هناك إمكانية للوصول إلى حلول حول هذا الموضوع وسألتقي اليوم رئيس الحكومة وبناء على ذلك سأعرف إمكانيات الدولة".

وشار الى انه "اجتمعت مع النقابات في التعليم الرسمي والخاص واطلعت على مطالبهم وأرى أن من المفيد إعادة التواصل مع الجميع ولدي جملة مقترحات يمكن أن تؤدي إلى انفراج الوضع واستئناف العام الدراسي في الوقت المحدد".
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