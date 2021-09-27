لبنان

فقراء لبنان يُحرمون من الخُضار.. سعر البندورة يحلّق فكم بلغ؟

Lebanon 24
27-09-2021 | 03:56
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من إحدى محلات بيع الخضار والفاكهة، وتُظهر أن كيلو البندورة بلغ 14 ألف ليرة.
 
ويعدّ هذا السعر باهظاً جداً إذ كان سعر الكيلو من البندورة سابقاً لا يتعدى الـ2000 ليرة لبنانية. وخلال الأزمة الحالية، ومع ارتفاع أسعار الخضروات، كانت تسعيرة البندورة تشهدُ ارتفاعاً تدريجياً مثلها مثل باقي الأصناف الأخرى.
 
وتعتبرُ البندورة واحدة من أبرز الأطعمة الحاضرة في منازل اللبنانيين كما أنه يمكن استخدامها لصناعة مأكولات كثيرة قد تسد رمق الفقراء غير القادرين على شراء اللحوم التي باتت من الكماليات بالنسبة للكثير من اللبنانيين.
 
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