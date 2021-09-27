لبنان

"جوازات السفر"... بيانٌ توضيحيّ "للأمن العام!"

Lebanon 24
27-09-2021 | 04:14
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صدر عن المديرية العامة لأمن العام بيان جاء فيه: "تعليقاً على ما أشار اليه أحد المحللين السياسيين في برنامج تلفزيوني، من أن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قال "انه لم يعد باستطاعتنا منح جوازات سفر بهذا العدد الهائل...."، فإن المديرية العامة للامن العام توضّح, ان "اللواء ابراهيم قصد في حديثه الاعلامي عن هذا الموضوع ان القدرة التقنية القصوى لطباعة جوازات السفر يوميا هي ثلاثة الاف جواز".

واستكمل، "في حين بلغت اعداد المعاملات المقدمة في فترة ثلاثة اشهر في كل مراكز الامن العام، ثمانية الاف طلب جواز سفر يوميا، وهو عدد كبير يتخطى القدرة التقنية على انجازها كلها في الاوقات المحددة". اضافة الى عامل اخر وهو تدفق زوار العتبات المقدسة في العراق بتقديم طلبات للحصول على جوازات سفر في فترة زمنية قصيرة".

لذا، يهمّ المديرية العامة للامن العام، "تؤكد للبنانيين في الداخل والخارج، حرصها على انجاز المعاملات كافة في الاوقات التي تفرضها ظروف الخدمة من جهة، وضغط العمل والقدرات التقنية من جهة اخرى".
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