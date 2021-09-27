لبنان

رفع الدعم عن المحروقات.. هل يؤجل؟

Lebanon 24
27-09-2021 | 04:13
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اشار مدير عام "ميدكو" مارون الشماس الى ان "إعلان رفع الدعم عن المحروقات في 30 أيلول منوط بوزارة الطاقة وهناك حوار بنّاء بين الحكومة ومصرف لبنان حول هذا الموضوع وبما أنّ البطاقة التمويلية تأخرت من الممكن أن يتم تأجيل موضوع رفع الدعم".

ولفت في حديث لقناة "الجديد" الى ان "الاكتظاظ أمام محطات المحروقات تضاءل لأنّ المحروقات باتت متوافرة بكميات كبيرة وسعرها بات قريباً من الحقيقة".
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