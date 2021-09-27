لبنان

عون عرض مع سليم أوضاع المؤسّسة العسكرية

Lebanon 24
27-09-2021 | 04:27
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عرض رئيس الجمهوية العماد ميشال عون مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم شؤون الوزارة وأوضاع المؤسسة العسكرية.
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عون

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