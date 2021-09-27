إطلاق الحملة الوطنية للتوعية حول لقاح كوفيد في عكار

انطلقت اليوم من مركز ببنين الصحي، "الحملة الوطنية للتوعية على لقاح كوفيد 19" في العديد من قرى وبلدات عكار، تحت اشراف وزارة الصحة ممثلة برئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رندة حمادة ، في حضور اطباء ومتطوعين من "المنظمة الدولية للهجرة" والتي شاركت في نقل الأشخاص الراغبين اخذ اللقاح، بالاضافة لمتطوعين من "مركز سلامتك الطبي".

شارك في انطلاق الحملة منسقة دائرة الرعاية الصحية الأولية في عكار الدكتورة رامية الأسعد، مدير المركز الطبي الدكتور عبد الرزاق خشفة والمشرف العام علاء متلج، ممثل طبابة عكار نور زكريا، ممثل بلدية ببنين العبدة دباح الحاج، مديرة مركز ببنين الصحي ناهد سعد الدين، وأطباء ومتطوعون.

واشارت حمادة الى أن " الحملة تأتي لتوعية الناس غير القادرين على التسجيل على المنصة"، وقالت: "سنزور7 قرى في المنطقة وسنعمل على توفير التسجيل واللقاح في المراكز المتوافرة للسلامة العامة، هذا هو دورنا الوقوف الى جانبكم دائما".

ثم شكر خشفة ل حمادة "مجهودها الدائم في سبيل تعزيز الرعاية الصحية الأولية والاهتمام بعكار، والسعي دائما لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية".

اما هلا البيطار من الدولية للهجرة، فنوهت بأهمية الحملة، وقالت:"نحن هنا متطوعون من أجل أهلنا في عكار، فقد أمنا الباصات و فريقنا يساهم في التسجيل و ايصال الراغبين في اللقاح لمراكز التلقيح".

اشارة الى ان حمادة ستفتتح أيضا مركزا للرعاية الصحية الأولية في بلدة حرار ملاصقا لمجمع ومستشفى الحبتور.