لبنان

خبرٌ هام عن المستشفيات.. هذا ما أعلنه "الضمان"

Lebanon 24
27-09-2021 | 04:36
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صدر عن مكتب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي البيان الآتي:

"التزاما بتعهده أنه سوف يكون دائما الداعم الاساس للقطاع الاستشفائي والطبي في لبنان، لا سيما في ظل الأزمة المستجدة التي أصابت هذا القطاع بعد أن هاجر خيرة أطبائه وممرضيه، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 586 بتاريخ 24/9/2021 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر أيلول 2021، بلغت قيمتها نحو 46 مليار ليرة لبنانية، توزع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحول هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، تمنى المدير العام للصندوق أن تكون هذه الحكومة مفتاح الخلاص لحل الازمات التي تعصف بالبلاد، وبخاصة لناحية لحظ تسديد حقوق وأموال الصندوق لدى الدولة اللبنانية والتي تجاوزت ال 4700 مليار ليرة لبنانية مع نهاية العام 2020. كما تمنى على وزير المالية الحالي استكمال ما سبق ووعد به نظيره السابق برفد الصندوق بدفعات دورية من مجموع الاموال المرصودة له في موازنات عامي 2020 و2021".
 
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