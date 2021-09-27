"تحقيقات انفجار المرفأ"..... طلب الاذن بملاحقة كل من ابراهيم وصليبا

افادت معلومات الـ"LBCI" ان النيابة العامة التمييزية، احالت طلبين جديدين موجهين من المحقق العدلي طارق البيطار الى وزير الداخلية والامانة العامة لمجلس الوزراء، لطلب اذن بملاحقة كل من اللواء ابراهيم واللواء صليبا.