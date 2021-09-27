لبنان

"تحقيقات انفجار المرفأ"..... طلب الاذن بملاحقة كل من ابراهيم وصليبا

Lebanon 24
27-09-2021 | 04:41
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افادت معلومات الـ"LBCI" ان النيابة العامة التمييزية، احالت طلبين جديدين موجهين من المحقق العدلي طارق البيطار الى وزير الداخلية والامانة العامة لمجلس الوزراء، لطلب اذن بملاحقة كل من اللواء ابراهيم واللواء صليبا.
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النيابة العامة التمييزية احالت طلبين جديدين موجهين من المحقق العدلي طارق البيطار الى وزير الداخلية والامانة العامة لمجلس الوزراء لطلب اذن بملاحقة كل من اللواء ابراهيم واللواء صليبا (LBC)
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بيطار

صليبا

ابراهيم

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