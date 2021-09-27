لبنان

بُشرى من أبوشقرا إلى اللبنانيين بشأن البنزين.. هذا ما كشفه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-09-2021 | 04:47
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علّق ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا على الكلام الذي برز اليوم بشأن إمكانية اشتداد أزمة البنزين من جديد في الأيام المقبلة، خصوصاً بعد ما قيل أن هناك طرحا لتأجيل رفع الدعم". 

وقال أبوشقرا لـ"لبنان24" إنه "ما من أزمة قريبة والبضاعة متوفرة في السوق"، وأضاف: "الطوابير بدأت تتراجع مثلما وعدنا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بناء لمتابعة الحكومة ووزير الطاقة وليد فياض بشكل يومي لملف البنزين". 

وأكّد أبوشقرا أنّ "أزمة المحروقات مُتجهة نحو الحل"، داعياً المواطنين إلى التأنّي وعدم استحداث طوابير أمام المحطات لأن المحروقات متوفرة بشكل كبير، وقال: "لقد طلبت الإسراع بتسهيل مُعاملات الشركات المستوردة للنفط لتقوم بدورها وتُسلّم السوق كميات المحروقات المطلوبة من أجل أن يكون المُواطن مرتاحاً خلال الظروف العصيبة التي يمرّ بها البلد".

وختم: "إننا نتفاءل خيراً في الأيام القليلة المقبلة بشأن البنزين، ونؤكد أن الأزمة سلكت طريقها نحو الانفراج". 

وصباح اليوم، أشار مدير عام "ميدكو" مارون الشماس في حديث عبر قناة "الجديد" إلى أن "إعلان رفع الدعم عن المحروقات في 30 أيلول منوط بوزارة الطاقة وهناك حوار بنّاء بين الحكومة ومصرف لبنان حول هذا الموضوع"، وأضاف: "بما أنّ البطاقة التمويلية تأخرت من الممكن أن يتم تأجيل موضوع رفع الدعم".

ولفت الشماس إلى أنّ "الاكتظاظ أمام محطات المحروقات تضاءل لأنّ المحروقات باتت متوافرة بكميات كبيرة وسعرها بات قريباً من الحقيقة".

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