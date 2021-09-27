لبنان

منذ أكثر من48 ساعة... لا اتصالات ولا انترنت في هذا المستشفى

Lebanon 24
27-09-2021 | 05:07
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تناشد ادارة مستشفى المنية الحكومي معالي وزير الإتصالات ورئيس هيئة اوجيرو بضرورة الاسراع الى حل مشكلة العطل في سنترال المنية الذي ادى الى انقطاع كافة خطوط المستشفى والانترنت منذ  اكثر من ٤٨ ساعة مما  يعيق حركة الإتصالات بالاطباء ومتابعة المرضى وينعكس سلبا أيضا على اصدار  QR لنتائج الpcr وكافة المراسلات عبر البريد الالكتروني.
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