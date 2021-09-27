منذ أكثر من48 ساعة... لا اتصالات ولا انترنت في هذا المستشفى





تناشد ادارة مستشفى المنية الحكومي معالي وزير الإتصالات ورئيس هيئة اوجيرو بضرورة الاسراع الى حل مشكلة العطل في سنترال المنية الذي ادى الى انقطاع كافة خطوط المستشفى والانترنت منذ اكثر من ٤٨ ساعة مما يعيق حركة الإتصالات بالاطباء ومتابعة المرضى وينعكس سلبا أيضا على اصدار QR لنتائج الpcr وكافة المراسلات عبر البريد الالكتروني.