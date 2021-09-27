لبنان

حريق في محول الكهرباء في مركز الطيبة

Lebanon 24
27-09-2021 | 05:15
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون ان الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية والبلديات - مركز الطيبة، تمكن من اخماد حريق في محول الكهرباء التابع لمشروع المياه في بلدة الطيبة الجنوبية داخل حرم منشأة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مما ادى الى تلف محطة التحويل التي تغذي مبنى العمال بالكهرباء وعدد من دفاشات المياه.

واتى الحريق بسبب عطل في المحول، مما ادى الى اشتعاله وتسرب مادة الزيت المحترق نحو لوحة الكهرباء.
المصدر: الوكالة الوطنية
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