حملة تنظيف الشاطئ البتروني بالتعاون مع البلدية ومعهد العلوم البحرية

نظمت جمعية SWIM LEBANON، تحت عنوان "بحرك إلك خلي نضيف"، حملة تنظيف الشاطئ البتروني بالتعاون مع بلدية البترون ومعهد العلوم البحرية والتكنولوجيا Marsati، وذلك في إطار المرحلة الثانية عشرة من نشاطات الجمعية التي تقام بالتنسيق مع الاتحاد اللبناني للسباحة، والتي كانت قد انطلقت من شاطىء الناقورة ثم صور، الغازية، صيدا، الجية، الدامور، بيروت، جونية، العقيبة، جبيل وشكا، وكانت نقطة الانطلاق من شاطىء كفرعبيدا وصولا الى مرفأ الصيادين في مدينة البترون.رافق السباحين المشاركين من الأندية اللبنانية والذين قطعوا مسافة 5 كلم، كل من وحدات الدفاع المدني والجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني ورئيس الاتحاد اللبناني للغطس من دون أوكسيجن مارك هادو، وعلى الكاياك كل من بطل لبنان السابق في windsurf جاد غصن والمدرب شربل حداد على رأس مجموعة وجمعية ROUTES .وتخلل الحملة أعمال تنظيف لعدد من شواطىء المدينة وهي الحلوة، البحصة والغليغيلة بمشاركة متطوعي الجمعية والجمعيات الشبابية البترونية وشرطة بلدية البترون.واختتمت الحملة في مرفأ الصيادين في البترون في حضور أعضاء البلدية: مدير المعهد ورئيس لجنة البيئة فيها المحامي اسطفان عسال، اسطفان الجمال وطوني عيسى، بالاضافة الى رئيسة الجمعية ليزا صوفيان وعضو الجمعية نبيل عواد وممثل عن جمعية صيادي الأسماك والسياحة والتراث في البترون وجمعيات الأهلية، وكانت كلمة لرئيسة اللجنة الفنية في المعهد تشارلي أبي نادر التي رحبت بالحضور، وتلاها مدير المعهد المحامي عسال الذي شكر كل المشاركين والمنظمين ونوه بالنشاط الذي يجسد الثقافة والروحية العالية.كما كانت كلمة لصوفيان التي ركزت على دور الجمعية في سبيل المحافظة على البيئة، ونشر التوعية مع تشجيع الناس للحفاظ على تنظيف الشاطىء وعلى الثروة المائية والسمكية وكذلك السياحة الداخلية. وخصت بالشكر كل السباحين والمتطوعين الذين رافقونا في معظم المراحل، ودعت للمشاركة لاحقا في المراحل الثلاثة الأخيرة التي ستشمل شواطىء أنفة وطرابلس وعكار. ومن ثم أقيمت سلسلة نشاطات منها صف من PILATES على كاياك وصف لليوغا باشراف المدربة باسكال حبيب.