لبنان

هل تبلغ مولوي طلب إذنٍ بملاحقة اللواء إبراهيم؟

Lebanon 24
27-09-2021 | 05:25
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ذكرت قناة "الجديد" أنّ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لم يتبلغ حتى الآن أي طلب إذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
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لبنان

اللواء إبراهيم

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