هل تبلغ مولوي طلب إذنٍ بملاحقة اللواء إبراهيم؟

ذكرت قناة "الجديد" أنّ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لم يتبلغ حتى الآن أي طلب إذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.