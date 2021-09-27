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لبنان
مع اقتراب نهاية الشهر... كم ستبلغ فاتورة المولدات الكهربائية؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-09-2021
|
05:51
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في ظل استمرار الانقطاع في التيار الكهربائي لساعات طويلة وفي ظل الارتفاع الحاد الذي يشهده سعر صفيحة المازوت فضلا عن الصعوبة في تأمين مادة المازوت ما دفع بعض اصحاب المولدات الكهربائية الى اللجوء للسوق الموازية، يقول مصدر متابع لـ"لبنان 24" ان "سعر الكيلوات الواحد الذي تحدده وزارة الاقتصاد سيرتفع الف ليرة لبنانية كحد ادني اي انه سيصبح 3600 ليرة بعدما كان 2600 ليرة لبنانية، وبالتالي من المتوقع ان ترتفع فاتورة كل مشترك بحدود يتراوح ما بين 200 و300 الف ليرة لبنانية.
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