محطات محروقات تعاود عملها

عادت محطات محروقات في الضنية إلى مزاولة عملها كالمعتاد، وأعادت تركيب آلات ومعدات التعبئة مجددا، بعدما كانت قد نزعتها في وقت سابق، وتوقفت عن العمل بسبب إشكالات عديدة وقعت أمامها بين مواطنين وعمال هذه المحطات على أفضلية تعبئة خزانات سياراتهم بالوقود.وهي تشهد منذ ساعات الصباح إزدحاما كبيرا.