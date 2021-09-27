"مفرمة الودائع "ماشية"... هذا ما قاله كنعان

أشار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة الى "أننا كنّا على موعد مع مصرف لبنان بحضور وزير المالية وجمعية المصارف والمودعين فطلب المصرف مهلةً حتى نهاية السنة لدرس موضوع رفع قيمة السحوبات".
وقال: "رفضت لجنة المال المهلة التي طلبها مصرف لبنان والحكومة مطالبة بأن تحصل من المصرف على إجابة بخصوص موضوع رفع قيمة السحوبات عن 3900 ليرة للدولار قبل نهاية الشهر الجاري".
وتابع: "مفرمة" الودائع "ماشية" من دون أيّ تفكير بما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة وسنتعاون مع رئيس الحكومة ووزير المال بهذا الشأن.