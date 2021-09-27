لبنان

"مفرمة الودائع "ماشية"... هذا ما قاله كنعان

Lebanon 24
27-09-2021 | 06:22
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أشار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة الى "أننا كنّا على موعد مع مصرف لبنان بحضور وزير المالية وجمعية المصارف والمودعين فطلب المصرف مهلةً حتى نهاية السنة لدرس موضوع رفع قيمة السحوبات".

وقال: "رفضت لجنة المال المهلة التي طلبها مصرف لبنان والحكومة مطالبة بأن تحصل من المصرف على إجابة بخصوص موضوع رفع قيمة السحوبات عن 3900 ليرة للدولار قبل نهاية الشهر الجاري".

وتابع: "مفرمة" الودائع "ماشية" من دون أيّ تفكير بما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة وسنتعاون مع رئيس الحكومة ووزير المال بهذا الشأن.

ولفت الى ان "الهيركات" المعتمد اليوم غير مقبول وهناك إجماع على هذا الأمر بين أعضاء اللجنة وهناك كلام عالي السقف قيل داخل الاجتماع في هذا الصدد، موضحا أنه يجب إيقاف مسلسل تبخّر الودائع وإذا كان القرار لدى مصرف لبنان فإنّ الحكومة مطالبة أيضاً بإجراءات وقرارات ولا يجوز التنصّل من المسؤوليّة من قبل المصرف المركزي والمصارف.
 
واكد ان استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بإعطاء الناس ودائعها وننتظر ردّ الحكومة ومصرف لبنان لاتخاذ القرار المناسب.
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