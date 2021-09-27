لبنان

محفوظ: المطلوب خطوات لوقف الانهيار

Lebanon 24
27-09-2021 | 06:25
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رأى رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، في تصريح، "ان المواطن ينتظر من هذه الحكومة تخفيف حجم الازمات المتشابكة والمتداخلة عليه من ارتفاع سعر الدولار والاسعار وشح الغذاء والدواء والبنزين والمازوت وغلبة الهويات الجزئية على الهوية الوطنية الجامعة ومشكلة الطلاب والجامعات وازمة النقل".

وقال: "يعرف المواطن ان الحكومة الحالية لا يمكنها ايجاد الحلول النهائية، لكن بامكانها على الاقل وقف حد للسوق السوداء ووقف الطوابير امام محطات البنزين والمازوت وايجاد المعالجات لانحدار الطبقة المتوسطة التي تتشكل من الموظفين الكبار والمدراء العامين ورؤساء المصالح والادارات واصحاب الشركات الصغيرة، فهؤلاء هم عنصر التوازن في المجتمع".

واكد ان "المطلوب خطوات صغيرة من هذه الحكومة لوقف الانهيار حيث يندفع الوضع نحو الكانتونات والحسابات الطوائفية والمناطقية ما يدفع بالطبقة اللبنانية التي ارتقاها اللبنانيون الى مصير معتم يجعل لبنان اسير "لعبة الدعم".

وختم: "ثمة رهان ايجابي عند المواطن نحو هذه الحكومة، فالمطلوب ان لا تخذله حتى لا تكون حكومة تشريع الفقر".
المصدر: الوكالة الوطنية
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