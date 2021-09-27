سرقة كابلات تابعة لكهرباء لبنان بين بلدة السريرة وجسر الدلافة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بان لصوصا أقدموا على سرقة كابلات تابعة لشركة كهرباء لبنان الموجودة بين بلدة السريرة وجسر الدلافة في منطقة جزين.

وقدرت المسروقات ب 1250 مترا من النحاس.



يشار الى انه، قبل عشرة أيام كانت الكابلات تعرضت للسرقة في السريرة.