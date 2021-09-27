التحقيق في ملف إنفجار المرفأ توقف.. كف يد البيطار

تبلّغ المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار رسمياً دعوى ردّه عن الملف بعد الطلب الذي تقدم به النائب نهاد المشنوق لردّه، وتم إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدين كميل ضاهر وغسان عز الدين.

وبالتالي فإنّ التحقيق في ملف انفجار المرفأ توقف حتى فصل محكمة الاستئناف بالطلب.

والجدير ذكره أنّ مسؤولية الابقاء على البيطار أو كفّ يده تعود إلى رئيس محكمة الاستئناف القاضي نسيب إيليا.