وزير الخارجية استقبل سفيري المغرب واستراليا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سفير المغرب لدى لبنان محمد كرين في زيارة تهنئة.

بعد اللقاء قال السفير كرين: كانت زيارة تعارف مع الوزير عبرنا له خلالها عن تهنئتنا بتوليه مسؤولية كبيرة كذلك سلمته رسالة تهنئة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي في المغرب للتأكيد على اننا في المملكة المغربية سنبقى نعمل على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين كما كانت مناسبة أكد خلالها الوزير بوحبيب على ان لبنان سيستمر في العمل على ذلك.

وعرض الوزير بوحبيب مع سفيرة استراليا ريبيكا غريندلاي خلال زيارة التهنئة للوزير العلاقات الثنائية بين البلدين واوضاع الجالية اللبنانية في استراليا. وقد ابدى الوزير بو حبيب استعداده لتطوير التعاون الثنائي وشكر السفيرة غريندلاي على المساعدات التي قدمتها بلادها الى لبنان .



وتسلم الوزير بو حبيب نسخة عن اوراق اعتماد سفراء الدومينيكان الفيس انطونيو علم وايسلندا اونور راميت Unnur Ramette ، ورواندا ميروكو فيديليس Mironko Fidelis تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.