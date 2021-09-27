ماذا يجري في مستشفى المظلوم؟

بعد وضع حاجز لقوى الأمن الداخلي ليومين متتاليين وتسطير عدة محاضر ضبط وحجز سيارات لموظفين وإداريين وأطباء في مستشفى المظلوم في طرابلس، تداعى الجسم الطبي والإداري في المستشفى للاعتصام استنكارا لوضع حاجز على مدخل المستشفى ما اعتبر حركة استفزازية من قبل عناصر الحاجز.