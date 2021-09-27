حريق في بينو العكارية (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حريق في بلدة بينو قرب كليّة عصام فارس للتكنولوجيا داخل ارض زراعية مليئة بأشجارالزيتون والصنوبر والأعشاب اليابسة وقد ساهمت الرياح بتمدد النيران إلى المزارع الزراعية في المنطقة.ويعمل مركز عيات بالدفاع المدني على إخماد النيران و تبريد الأرض.