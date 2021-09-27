لبنان

وزير العدل عرض الاوضاع مع مويرو

Lebanon 24
27-09-2021 | 08:13
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 استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرو قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وتم عرض للمستجدات والاوضاع العامة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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سيلين مويرو

وزير العدل

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