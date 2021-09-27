وزير العدل عرض الاوضاع مع مويرو

استقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرو قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وتم عرض للمستجدات والاوضاع العامة.