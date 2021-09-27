لبنان

طليس لمالكي المركبات واللوحات العمومية المؤجرة: شروط الدعم مبنية على العمل وليس الملكية

Lebanon 24
27-09-2021 | 08:20
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 لفت رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في بيان، الى أنه "عشية اقرار الدعم لقطاع النقل البري، كثرت المراجعات من قبل السائقين العموميين المستأجرين للمركبات واللوحات العمومية، يشكون فيها مطالبة اصحاب هذه المركبات واللوحات بإعادتها اليهم"، وأوضح للرأي العام ولاصحاب ومالكي المركبات واللوحات العمومية المؤجرة أن "للدعم شروطه المبنية على العمل وليس الملكية، والهدف من مشروع الدعم لمساعدة السائق الذي يعمل وليس المالك المؤجر، والغاية من المشروع تخفيف الاعباء عن المواطنين من خلال تحديد سقف منطقي لتعرفة النقل وبإختصار المركبة التي تعمل تستفيد من الدعم فقط، فلا داع للاستعجال".
 
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