لبنان

أهالي ضحايا المرفأ... سيتحركون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-09-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-868488-637683534365693517.jpg
Doc-P-868488-637683534365693517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


بعد القرار بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف انفجار المرفأ وتوقف التحقيق، أكد مرجع مطلع على اجواء أهالي ضحايا المرفأ انهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي انما ستكون لهم تحركات سريعة ومفاجئة وغير متوقعة دعما للقاضي البيطار ولقضيتهم المحقة.
ولم يستبعد هذا المصدر إقدام الأهالي على تحرك  سريع خلال  الساعات المقبلة.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:58 | 2021-09-27
06:50 | 2021-09-27
05:51 | 2021-09-27
11:36 | 2021-09-27
11:36 | 2021-09-27
11:33 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website