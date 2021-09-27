أهالي ضحايا المرفأ... سيتحركون

بعد القرار بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف انفجار المرفأ وتوقف التحقيق، أكد مرجع مطلع على اجواء أهالي ضحايا المرفأ انهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي انما ستكون لهم تحركات سريعة ومفاجئة وغير متوقعة دعما للقاضي البيطار ولقضيتهم المحقة.ولم يستبعد هذا المصدر إقدام الأهالي على تحرك سريع خلال الساعات المقبلة.