لبنان

هذا هو جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-09-2021 | 08:40
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 يعقد مجلس الوزراء أول جلسة له  الساعة الرابعة من بعد ظهر بعد غد الأربعاء في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعلى جدول أعمالها أحد عشر بندا.
واهم  هذه البنود الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال، وعددها ٥٦١ موافقة،
واعادة النظر بقرار تشكيل بعض اللجان الوزارية، واحالة جريمة خزان الوقود في التليل على المجلس العدلي.

لبنان

خاص

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