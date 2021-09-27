لبنان

ضبط سيارتين مسروقتين عند حاجزي ضهر البيدر والتويتي

Lebanon 24
27-09-2021 | 08:42
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
1- "الساعة 7,00 من تاريخ 15-9-2021، تخطت سيارة نوع "كيا ريو" حديثة الصنع حاجز ضهر البيدر التابع لفصيلة شتورا في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقف عند عنصر التوجيه، فعمل بقية العناصر على وضع العوائق الحديدية (شوكة) أمامها بهدف إيقافها، إلا أن سائقها تابع سيره على الرغم من تلف أحد الإطارات نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق.

تم ضبط السيارة من قبل عناصر الحاجز المذكور بعد مطاردتها، وقد تبين انها قد سرقت فجر التاريخ ذاته من مدينة عاليه.
2- الساعة 4،00 من تاريخ 25-9-2021، تمكن عناصر حاجز التويتي التابع لفصيلة زحلة في وحدة الدرك الإقليمي من ضبط سيارة نوع "كيا سيراتو"، وذلك بعد الاشتباه بها وبعد أن حاول السائق اجتياز الحاجز، على الرغم من تلف أحد الإطارات نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق الحديدية. وقد تبين أن السيارة قد سرقت من محلة ضبية.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
 
 
 
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