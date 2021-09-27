لبنان

أزمة غاز تلوح في الأفق

Lebanon 24
27-09-2021 | 08:44
A-
A+
Doc-P-868491-637683542647650525.jpg
Doc-P-868491-637683542647650525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، "ان استمرار وزارة الطاقة والمياه بتحديد الجعالة على توزيع قوارير الغاز بقيمة 8000 ليرة في ظل ارتفاع صفيحة المازوت وفقدانها من الاسواق ما يحتم على الموزعين شراؤها بسعر 300 الف ليرة، سيجبرنا الى اعلان الاضراب العام في قطاع توزيع الغاز، حفاظا على مصالح الموزعين خصوصا بعد تسجيلهم للخسائر اليومية من جراء الاجحاف وتضخم الفجوة بين الجعالة الرسمية والكلفة الفعلية لتوزيع الغاز".

وطالب زينون وزير الطاقة والمياه وليد فياض "بمعالجة هذه المشكلة وباقي العقبات التي تواجه موزعي قوارير الغاز بالتالي:
أ - رفع الجعالة من 8000 الى 20000 وفق الدراسة المقدمة من النقابة الى وزراتي الطاقة والمياه والنقل والاشغال.
ب- الزام المحطات ببيع مادة المازوت لموزعي قوارير الغاز بالسعر الرسمي علما ان اغلبية المحطات تمتنع عن بيع المازوت للموزعين.
ت- زيادة جعالة اصحاب محلات السمانة والمحطات التي تبيع قوارير الغاز من 500 ليرة الى 5000 ليرة لا سيما وان عددا كبيرا من اصحاب محلات السمانة يرفض استلام قوارير الغاز وبيعها بسبب الجعالة المحددة ب 500 ليرة وهذا الامر يشجع على قيام سوق سوداء في هذا القطاع.
ج- الاستمرار بعملية استبدال القوارير القديمة بالجديدة وفقا للقرار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه رقم 175/2016 علما بأن الاموال المرصودة لعملية الاستبدال موجودة في حساب الوزارة وهي تقدر ب 50 مليار ليرة.

ودعا زينون الوزير فياض الى "المبادرة السريعة لمعالجة تلك المشاكل والتي لا تتطلب منه سوى اتخاذ القرار تفاديا لهذه الازمة التي بدأت تلوح في الافق".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:58 | 2021-09-27
06:50 | 2021-09-27
05:51 | 2021-09-27
11:36 | 2021-09-27
11:36 | 2021-09-27
11:33 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website