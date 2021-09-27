لا كهرباء في هذه المنطقة!

تعرض كابل التوتر المتوسط، الذي يغذي بلدة الجية بالتيار الكهربائي، للقطع على ايدي مجهولين في محاولة لسرقته، لكن محاولتهم باءت بالفشل، مما تسبب بقطع التيار الكهربائي عن الجية.وقد تم ابلاغ القوى الامنية ومؤسسة كهرباء لبنان.يشار الى ان هذا الكابل من الشبكة الكهربائية الممدودة تحت الأرض.