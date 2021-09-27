وزير الدفاع عرض مع سفير التشيك للعلاقات الثنائية

عرض وزير الدفاع الوطني موريس سليم مع سفير جمهورية التشيك لدى لبنان جيري دوليزيل، يرافقه الملحق العسكري المقيم في سوريا العقيد ميلوس أوليها، للعلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز سبل التعاون، في اطار مساعدة الجيش.