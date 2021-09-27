لبنان

وزير الدفاع عرض مع سفير التشيك للعلاقات الثنائية

Lebanon 24
27-09-2021 | 08:52
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عرض وزير الدفاع الوطني موريس سليم مع سفير جمهورية التشيك لدى لبنان جيري دوليزيل، يرافقه الملحق العسكري المقيم في سوريا العقيد ميلوس أوليها، للعلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز سبل التعاون، في اطار مساعدة الجيش.

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وزير الدفاع

التشيك

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