لبنان

حمية: للشراكة بين القطاعين العام والخاص ولا بيع لأصول الدولة مطلقا

Lebanon 24
27-09-2021 | 09:05
A-
A+
Doc-P-868495-637683552783223219.jpg
Doc-P-868495-637683552783223219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، اليوم، اجتماعا في مكتبه في الوزارة مع وفد من رؤساء وممثلي نقابات من العائلة المرفئية لمرفأ بيروت، ضم نقابة الوكلاء البحريين، الغرفة الدولية للملاحة، نقابة مخلصي البضائع ونقابة مخلصي وسطاء النقل، واطلع منهم على مشاكل المرفأ والتحديات التي تواجه قطاع النقل البحري بعد انفجار الرابع من آب، ما أدى الى تداعيات انعكست على جميع المتعاملين معه من شركات الملاحة والمستوردين والمصدرين وكافة موردي الخدمات من مخلصين جمركيين ووسطاء النقل ومتعهدي النقل بالشاحنات.

وأكد الوزير حميه، امام الوفد، "أن هناك قاعدة ثنائية ينبغي العمل عليها بشكل متكامل وهي زيادة الإيرادات لخزينة الدولة، وتحسين الخدمات في قطاع النقل لتبقى عجلة الدولة على دورانها".

ولفت الى "ان التحسين يجب ان يتم بخطوات محسوبة لإستعادة الثقة، وإن دفتر شروط مناقصة محطة الحاويات يجب ان يراعي مرحلة ما بعد الانفجار وذلك لإطلاق المناقصة بأسرع وقت".

وردا على سؤال، أوضح حميه أن "لا بيع لأصول الدولة مطلقا وانه بصدد إعداد دراسة لنظام جديد للمرفأ يأخذ في عين الإعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص او اي شكل اخر، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة ايرادات الخزينة العامة وتقديم خدمات نموذجية لإستعادة مرفأ بيروت لدوره الريادي في شرق المتوسط".

وختم: "حسن النوايا يجب ان يكون مع الدولة والناس معا".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:58 | 2021-09-27
06:50 | 2021-09-27
05:51 | 2021-09-27
11:36 | 2021-09-27
11:36 | 2021-09-27
11:33 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website