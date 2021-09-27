الدفاع المدني الهيئة الاسلامية:1757 خدمة خلال الاسبوع الفائت

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الاسلامية في بيان اليوم، أن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، نفذت 1757 خدمة ومهمة مختلفة من صباح الإثنين 20 ايلول حتى مساء الأحد 26 ايلول .واشارت الى أن المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة نفذت في حملتها لمكافحة جائحة "كورونا" منذ بدايتها حتى الآن 15482مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه في إصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2401 متوفى بالفيروس من أصل 8286 في لبنان.كما شملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 3176 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 9182 مهمة توعوية وإرشادية و 67100 مهمة تدخل إسعافي منزلي.